Наука и технологии
21:59, 28 ноября 2022
1 мин.

Встающие рано утром люди умнее? Учёные провели новое исследование

По крайней мере в одном они хороши

Очень умных людей часто изображают «совами». Мол, они допоздна работают и добиваются потрясающих результатов. Однако новое исследование Университета Оттавы ставит это мнение под сомнение.

Встающие рано утром люди умнее? Учёные провели новое исследование

Фото: Unsplash

«Если учесть ключевые факторы, включая время сна и возраст, верно обратное: у утренних типов, как правило, наблюдаются превосходные вербальные способности», — рассказали учёные.

Исследовательская группа определила хронотипы участников, отслеживая их биологические ритмы и ежедневные предпочтения. Хронотип человека связан с тем, когда в течение дня он предпочитает выполнять сложные или важные задачи. Оказалось, что у «жаворонков» выше вербальный интеллект, то есть способность проводить анализ полученной информации, систематизировать её и воспроизводить в виде речевых (вербальных) сигналов.

Источник:StudyFinds
Теги:
#сон
,
#наука
,
#Мозг
Новости партнеров
Новости партнеров