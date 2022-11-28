Встающие рано утром люди умнее? Учёные провели новое исследование

«Если учесть ключевые факторы, включая время сна и возраст, верно обратное: у утренних типов, как правило, наблюдаются превосходные вербальные способности», — рассказали учёные.

Исследовательская группа определила хронотипы участников, отслеживая их биологические ритмы и ежедневные предпочтения. Хронотип человека связан с тем, когда в течение дня он предпочитает выполнять сложные или важные задачи. Оказалось, что у «жаворонков» выше вербальный интеллект, то есть способность проводить анализ полученной информации, систематизировать её и воспроизводить в виде речевых (вербальных) сигналов.