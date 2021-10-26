«Вступление Грузии и Украины в НАТО станет началом новой войны», считают в США

Возможность вступления в НАТО Украины и Грузии, как отмечает американский военный эксперт и научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзер, является неблагоприятной для США. Связано это с большим риском нападения России на эти страны после принятия их в число членов НАТО. Если такое случится, то Соединённые Штаты вынуждены будут в соответствии со статьёй 5 НАТО вмешаться в военный конфликт. В дальнейшем война между США и РФ может перейти на ядерный уровень. Позволить себе такого американские власти не могут.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было сделано заявление о вступлении в будущем Украины и Грузии в НАТО. Россия, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ответ на это подчеркнула, что будет делать в этом случае всё для защиты своих границ. И это обещание страна сдержала. В 2008 году она вела с Грузией войны, в результате чего установила контроль над сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году она, по словам военного специалиста, «аннексировала Крым и оказала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины».