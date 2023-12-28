ВСУ опровергли восторженные речи американского издания о поставках F-16 Украине

03:18, 28 декабря 2023
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ВСУ опровергли восторженные речи американского издания о поставках F-16 УкраинеОб этом сообщил спикер войск
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в одной из соцсетей опроверг недавнее заявление издания Newsweek о том, что Украина, возможно, получила от западных стран первую партию американских истребителей F-16.
По словам Игната, Newsweek написала «ни о чём», так как заявленных самолётов на Украине нет. Также в материале речь шла, что с помощью полученных F-16 украинские ВВС уничтожили 6 российских самолётов. Но Игнат опроверг и эту информацию.
«Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чём" с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолётов», — заявил спикер.
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