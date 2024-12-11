Опубликовано 11 декабря 2024, 19:531 мин.
ВСУ оснастили шведские «Леопарды» советской бронёй «Контакт»Если бы эти танки ещё и вывезли из лесов
Украинские танки Stridsvagn 122, созданные шведами на базе Leopard 2A5, получили советские блоки динамической брони "Контакт", сообщает Лента.ру со ссылкой на Российскую Газету. Эта модификация была призвана повысить их защиту.
Strv 122, считающийся одним из самых бронированных танков в арсенале Украины, до сих пор остается уязвимым для российского оружия. Добавление брони "Контакт" - это попытка улучшить защиту от атак.
Несмотря на это, эксперты считают, что модернизация может не обеспечить достаточной защиты в бою. Ожидается, что при повторном появлении на передовой танки будут быстро уничтожены (сейчас их прячут в лесных массивах, если верить фотографиям).
Танки Stridsvagn 122, выпускаемые с 1995 года, отличаются от стандартного Leopard 2A5 наличием композитной брони, системы боевого управления TCCS и усиленной подвеской.