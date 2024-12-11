ВСУ оснастили шведские «Леопарды» советской бронёй «Контакт»

Strv 122, считающийся одним из самых бронированных танков в арсенале Украины, до сих пор остается уязвимым для российского оружия. Добавление брони "Контакт" - это попытка улучшить защиту от атак.

Несмотря на это, эксперты считают, что модернизация может не обеспечить достаточной защиты в бою. Ожидается, что при повторном появлении на передовой танки будут быстро уничтожены (сейчас их прячут в лесных массивах, если верить фотографиям).

Танки Stridsvagn 122, выпускаемые с 1995 года, отличаются от стандартного Leopard 2A5 наличием композитной брони, системы боевого управления TCCS и усиленной подвеской.