АМ-17 был разработан для замены более компактного АКС-74У, который используется в армейских подразделениях, экипажах боевых машин и даже у пилотов армейской авиации. АКСУ, хоть и остается популярным в современных модификациях, был далёк от идеала. Меньший размер и мощность патронов не всегда обеспечивали нужную точность, особенно на больших дистанциях.

АМ-17, несмотря на некоторые сходства с предыдущими моделями, имеет значительные улучшения. Одним из важнейших является конструкция с использованием новых материалов — корпус автомата выполнен из армированных полимеров, что снижает вес. Кроме того, применены современные решения, такие как короткий ход газового поршня и поворотное запирание, что уменьшает отдачу и улучшает точность стрельбы.

Один из интересных аспектов — автомат сохраняет совместимость с патронами 5.45×39 мм, используемыми в старых моделях, что упрощает переход на новую модель и экономит средства на производстве. При этом АМ-17 имеет более компактные размеры: длина ствола составляет всего 230 мм, что на 10 мм меньше, чем у АКСУ.

АМ-17 также предлагает более комфортное использование, например, складной приклад и возможность адаптации под «левшей». Эти улучшения делают автомат более удобным для бойцов спецподразделений, которые могут использовать его в условиях ограниченного пространства и на ближних дистанциях.