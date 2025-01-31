«Всё, что я говорю, сливают. Это отстой»: сказал Цукерберг в слитом обращении

Цукерберг подтвердил, что 10 февраля *Meta уволит «неэффективных» сотрудников, назвав это «правильным поступком». Он также оправдал ослабление правил модерации контента, заявив, что платформа должна позволять «открытые дискуссии», даже на «спорные темы».

Говоря об искусственном интеллекте, Цукерберг сообщил, что чат-бот *Meta имеет 700 миллионов ежемесячных пользователей и стремится достичь 1 миллиарда. Он подчеркнул, что услуги искусственного интеллекта остаются бесплатными, в отличие от конкурентов, которые взимают премиальную плату. Он также отметил успех умных очков, проданных в количестве 1 миллиона штук, и намекнул на появление новых моделей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена