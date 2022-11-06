Всё должно быть портативным: создан переносной проигрыватель виниловых пластинок

17:39, 06 ноября 2022
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Всё должно быть портативным: создан переносной проигрыватель виниловых пластинокЭто улучшенная версия Sound Burger
Компания Audio-Technica выпустила улучшенную версию ретро-проигрывателя Sound Burger. Он компактный и переносной.
Помимо этого, современный проигрыватель получил актуальные протоколы и технологии. Само устройство сделано из пластика, а ещё у у него есть тканевая ручка для транспортировки.
Проигрыватель поддерживает две частоты вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Совместим он с обычными виниловыми пластинками. Поскольку Sound Burger портативный, у него есть аккумулятор. Полного заряда должно хватать на 12 часов работы. Зарядка происходит через разъём USB-C.
Sound Burger выйдет ограниченным тиражом — 7000 экземпляров. Проигрыватель оценили в 199 долларов.