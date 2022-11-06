Всё должно быть портативным: создан переносной проигрыватель виниловых пластинок

Помимо этого, современный проигрыватель получил актуальные протоколы и технологии. Само устройство сделано из пластика, а ещё у у него есть тканевая ручка для транспортировки.

Проигрыватель поддерживает две частоты вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Совместим он с обычными виниловыми пластинками. Поскольку Sound Burger портативный, у него есть аккумулятор. Полного заряда должно хватать на 12 часов работы. Зарядка происходит через разъём USB-C.

Sound Burger выйдет ограниченным тиражом — 7000 экземпляров. Проигрыватель оценили в 199 долларов.