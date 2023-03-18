Всё ещё боитесь заразиться COVID? Ешьте больше рыбы

Исследователи оценивали содержание в плазме крови ДГК — докозагексаеновой кислоты, которая является незаменимой полиненасыщенной жирной кислотой класса Омега-3.

После корректировки моделей с учётом различных факторов, которые могли повлиять на результаты, команда обнаружила, что у людей с самым высоким индексом омега-3 вероятность положительного результата теста на COVID была на 21% ниже, чем у людей с самым низким уровнем. Кроме того, пациенты с самым высоким индексом омега-3 на 26% реже нуждались в госпитализации, чем пациенты с самым низким.