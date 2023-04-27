Всё ещё никому не нужно: Цукерберг потерял $4 млрд на попытках продать метавселенную людям

Выручка подразделения составила всего 339 миллионов долларов, что свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с убытком в 4,28 миллиарда долларов в предыдущем квартале при выручке в 727 миллионов долларов.

Эти цифры подчеркивают, что технологии VR и AR еще не достигли всеобщего «тренда». Несмотря на значительный убыток, чистая прибыль Metaза квартал составила $5,71 млрд, а выручка выросла менее чем на 3% до $28,65 млрд с $27,91 млрд год назад. Акции Meta выросли более чем на 10%, а Facebook (принадлежит Meta) сообщил о 2,04 млрд ежедневных активных пользователей, что на 5% больше, чем год назад.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена