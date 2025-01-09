Всё гениальное просто: Baseus встроила шнуры в сам зарядник Enercore

Опубликовано 09 января 2025, 03:451 мин.
Всё гениальное просто: Baseus встроила шнуры в сам зарядник EnercoreНовое зарядное устройство Enercore от Baseus оснащено встроенными выдвижными кабелями
Baseus встроила кабели в сам адаптер питания. Baseus показала на выставке CES 2025 новое зарядное устройство Enercore, предназначенное для людей, что любят терять свои кабели. Это зарядное устройство стоимостью 69,99 доллара, запуск которого ожидается в апреле 2025 года, включает в себя два встроенных кабеля USB-C, которые полностью убираются внутрь адаптера. Длина каждого кабеля составляет более 80 см.
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Зарядное устройство обеспечивает мощность до 67 Вт при подключении одного устройства, что позволяет заряжать даже ноутбуки. При использовании двух или трех портов общая мощность составляет 65 Вт.
Baseus также представила подобное зарядное устройство PrimeTrip VR2 Max, но внутрь автомобиля, оснащенное двумя выдвижными кабелями USB-C, а также дополнительными портами USB-C и USB-A. Поступит в продажу в апреле 2025 года по цене 44,99 доллара.