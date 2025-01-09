Всё гениальное просто: Baseus встроила шнуры в сам зарядник Enercore

Новое зарядное устройство Enercore от Baseus оснащено встроенными выдвижными кабелями

Baseus встроила кабели в сам адаптер питания. Baseus показала на выставке CES 2025 новое зарядное устройство Enercore, предназначенное для людей, что любят терять свои кабели. Это зарядное устройство стоимостью 69,99 доллара, запуск которого ожидается в апреле 2025 года, включает в себя два встроенных кабеля USB-C, которые полностью убираются внутрь адаптера. Длина каждого кабеля составляет более 80 см.