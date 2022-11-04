Всё могло быть не так: учёные предложили переписать историю развития Вселенной

Согласно инфляционной модели, Вселенная образовалась в очень нестабильном состоянии, которое спровоцировало её быстрое расширение в самые первые мгновения. Эта эпоха продлилась недолго: доли секунды после Большого взрыва. «Теория инфляции была выдвинута для объяснения различных проблем тонкой настройки так называемой модели горячего Большого взрыва. Это также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной, образовавшейся в результате квантовых флуктуаций», — поясняют учёные.

К теории, однако, есть вопросы. Проблема в том, что существует несколько инфляционных моделей, предсказания которых можно легко «подогнать» под имеющиеся данные наблюдений. Поэтому учёные решили создать такой критерий, который смог бы опровергнуть теорию инфляции в целом.

Таким критерием оказалось наблюдение космического гравитонного фона (КГФ). Как пишут авторы новой научной работы, разделение первичных гравитонов в районе планковского времени должно было оставить после себя тепловой фон реликтовых гравитонов. Но если инфляционная парадигма верна, то этот фон оказался бы ненаблюдаемым. То есть, если учёные обнаружат КГФ, все модели инфляции можно будет отменять. Иными словами, придётся переписывать историю Вселенной.