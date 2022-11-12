Всё не очень хорошо: владелец AliExpress впервые скрыл результаты распродажи в День холостяка

Например, в прошлом году продажи Alibaba достигли 540,3 млрд юаней (около 460 млрд рублей). В свежем же заявлении компания сообщила, что результаты распродажи в этом году «соответствуют прошлогодним… несмотря на макроэкономические проблемы и воздействие, связанное с COVID», не раскрывая подробностей.

Исследовательская фирма Syntun днём ​​ранее подсчитала, что платформы электронной коммерции, включая Alibaba и JD.com, достигли общей суммы в 262 млрд юаней 11 ноября. То есть снижение доходов очевидно.