Всё не очень хорошо: владелец AliExpress впервые скрыл результаты распродажи в День холостяка

13:57, 12 ноября 2022
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Всё не очень хорошо: владелец AliExpress впервые скрыл результаты распродажи в День холостякаВ Китае экономические проблемы
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba, владеющий в том числе AliExpress, впервые не опубликовал полные данные о продажах в День холостяка. Это ежегодная распродажа, которая обычно приносит продавцам хорошие доходы.
Например, в прошлом году продажи Alibaba достигли 540,3 млрд юаней (около 460 млрд рублей). В свежем же заявлении компания сообщила, что результаты распродажи в этом году «соответствуют прошлогодним… несмотря на макроэкономические проблемы и воздействие, связанное с COVID», не раскрывая подробностей.
Исследовательская фирма Syntun днём ранее подсчитала, что платформы электронной коммерции, включая Alibaba и JD.com, достигли общей суммы в 262 млрд юаней 11 ноября. То есть снижение доходов очевидно.
Источник фото:Unsplash
Источник:TechXplore
Автор:Ксения МурашеваТеги: