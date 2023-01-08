Всё перепутали: оказалось, что некоторые древние орудия сделали обезьяны, а не люди

Археологи обнаружили древние каменные орудия из местного кварца и кварцитовых булыжников во время раскопок в Педра-Фураде. Самому старому из обнаруженных инструментов оказалось около 50 000 лет. Это побудило учёных предположить, что орудия являются свидетельством раннего проживания людей в этом регионе.

Однако неожиданные результаты нового исследования поставили под сомнение эту теорию. «Наш обзор доказательств показывает, что древние места в Бразилии не принадлежали первым американцам, а на самом деле являются продуктом деятельности обезьян», — сказал один из авторов работы. Учёные сравнили инструменты, найденные в Педра-Фураде, с теми, что сегодня делают обезьяны-капуцины. На удивление, между ними не было никакой разницы.