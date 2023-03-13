Всё связано: из-за умственной усталости страдает и физическая работоспособность

Исследователи измерили влияние когнитивных задач на группу из 16 мужчин и женщин. Оказалось, что у участников, испытавших умственную усталость, было повышено чувство напряжения во время физических упражнений.

Во время тестов участники выполняли в течение 90 минут задачу по определению последовательностей букв на экране. Затем им нужно было поднимать тяжести. В другом эксперименте люди выполнили серию упражнений с отягощениями, после чего последовала 20-минутная езда на велосипеде на время. Они выполняли когнитивные задания до и между упражнениями. После когнитивных заданий участники прошли онлайн-тест, чтобы подтвердить уровень усталости.

Учёные рекомендуют тренерам уменьшить когнитивную нагрузку у спортсменов. Что интересно, к такой нагрузке отнесли и использование смартфона, до и во время тренировок и соревнований.