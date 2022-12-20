Всё-таки не панацея: нейросеть ChatGPT обвинили в написании ужасных сочинений, за которые ставят плохие оценки

Всё-таки не панацея: нейросеть ChatGPT обвинили в написании ужасных сочинений, за которые ставят плохие оценкиХалявить не получится
Недавно OpenAI запустила чат-бота на основе модели глубокого обучения ChatGPT, и он впечатлил многих. Система способна генерировать неплохие тексты на заданную тему, делать рерайт, составлять таблицы и т.д (причём делает это хорошо и на русском языке). Чат-ботом стали активно пользоваться школьники, чтобы не писать самостоятельно скучные сочинения. Однако профессора теперь говорят, что такие работы менее качественные, чем настоящие.
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Как пишет Futurism, не все преподаватели убеждены, что «мы являемся свидетелями смерти университетского эссе в режиме реального времени». Один из профессоров отметил, что ChatGPT просто перефразирует существующую информацию и аргументы, не ставя при этом под сомнение данные. В результате таким работам часто ставят низкие оценки.
Преподаватель Университета Лидса Лия Хенриксон всё равно видит будущее для такого рода технологий. Они, например, могут помочь людям, для которых английский язык не является родным, выражать свои мысли.