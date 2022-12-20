Всё-таки не панацея: нейросеть ChatGPT обвинили в написании ужасных сочинений, за которые ставят плохие оценки

Как пишет Futurism, не все преподаватели убеждены, что «мы являемся свидетелями смерти университетского эссе в режиме реального времени». Один из профессоров отметил, что ChatGPT просто перефразирует существующую информацию и аргументы, не ставя при этом под сомнение данные. В результате таким работам часто ставят низкие оценки.

Преподаватель Университета Лидса Лия Хенриксон всё равно видит будущее для такого рода технологий. Они, например, могут помочь людям, для которых английский язык не является родным, выражать свои мысли.