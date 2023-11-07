ВТБ стал третьим банком с доступом к Единой биометрической системе

ВТБ теперь может работать с биометрическими данными в Единой биометрической системе (ЕБС), после того как получил государственную аккредитацию. Это означает, что с 2 ноября банк официально признан аккредитованной организацией, как указано в реестре Минцифры.

Россельхозбанк и Альфа-банк были первыми банками, включенными в этот реестр в конце августа. Сбербанк также проходит процедуру аккредитации. Известно, что ВТБ и Почта банк подали заявки на включение в реестр. "Тинькофф банк" также имеет планы по аккредитации.

С 2023 года все биометрические данные должны быть храниться в Единой биометрической системе, и коммерческие организации, собравшие такие данные, должны передать их в эту систему. Государственная аккредитация необходима для коммерческих организаций, чтобы продолжать предоставлять свои услуги клиентам.