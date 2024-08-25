Вторая армия мира вновь Россия: вышел рейтинг военной мощи стран на 2024 год

Индия, занимающая четвертое место с показателем PwrIndx 0,1023. Южная Корея, добившаяся заметного прогресса, поднялась на пятую позицию. Напротив, Великобритания и Франция несколько снизили свои позиции.

Наметившиеся тенденции указывают на рост военной мощи таких стран, как Япония, Турция и Израиль, которые улучшили свои позиции в глобальном рейтинге. С другой стороны, такие страны, как Венесуэла и Зимбабве, снизили свои позиции.