Вторая армия мира вновь Россия: вышел рейтинг военной мощи стран на 2024 год

Опубликовано 25 августа 2024, 17:56
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Вторая армия мира вновь Россия: вышел рейтинг военной мощи стран на 2024 годСША сохраняют первое место, Китай и Россия следуют близко позади
Опубликован рейтинг глобальной огневой мощи (GFP) за 2024 год, в котором представлены военные возможности 145 стран, основанные на всестороннем анализе более 60 факторов.
Соединенные Штаты сохраняют за собой ведущую позицию с показателем PowerIndex (PwrIndx) 0,0699. За ними следуют Россия и Китай с показателями 0,0702 и 0,0706 соответственно, что подчеркивает их значительный военный потенциал в условиях глобальной конкуренции.
Индия, занимающая четвертое место с показателем PwrIndx 0,1023. Южная Корея, добившаяся заметного прогресса, поднялась на пятую позицию. Напротив, Великобритания и Франция несколько снизили свои позиции.
Наметившиеся тенденции указывают на рост военной мощи таких стран, как Япония, Турция и Израиль, которые улучшили свои позиции в глобальном рейтинге. С другой стороны, такие страны, как Венесуэла и Зимбабве, снизили свои позиции.