Второй человек в истории, ступивший на Луну, женился на 93-м году жизни

20:30, 21 января 2023
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Второй человек в истории, ступивший на Луну, женился на 93-м году жизниБазз Олдрин — последний живой участник той миссии
Легендарный астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, женился в возрасте 93 года.
Фото: Unsplash
Олдрин и Анка Фор, исполнительный вице-президент Buzz Aldrin Ventures, заключили брак на частной церемонии. Невеста младше астронавта почти на 30 лет.
Три предыдущих брака Олдрина закончились разводом. Стоит отметить, что Базз — последний живой участник миссии «Аполлон-11», во время которой он и Нил Армстронг стали первыми людьми, ступившими на Луну.