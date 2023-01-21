Второй человек в истории, ступивший на Луну, женился на 93-м году жизни

Олдрин и Анка Фор, исполнительный вице-президент Buzz Aldrin Ventures, заключили брак на частной церемонии. Невеста младше астронавта почти на 30 лет.

Три предыдущих брака Олдрина закончились разводом. Стоит отметить, что Базз — последний живой участник миссии «Аполлон-11», во время которой он и Нил Армстронг стали первыми людьми, ступившими на Луну.