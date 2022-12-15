Втрое больше официальных данных: Всемирная организация здравоохранения оценила смерти от ковида

К концу декабря 2021 года официально ВОЗ зарегистрировала 5,4 млн смертей от COVID-19 в результате почти 300 млн случаев заражения. Эти цифры были основаны на разрозненных показателях отчетности, которые варьировались от страны к стране.

Однако не каждая страна в мире может точно отследить общие показатели смертности. Поэтому для получения более точной картины пандемии исследователи обратились к математическим моделям.

В новом исследовании, рассматривающем вероятные цифры превышения смертности по всему миру в 2020 и 2021 годах, ученые предположили, что всего от коронавируса к концу 2021 года умерло 14,83 млн человек.

Несмотря на суровые цифры, эти оценки ВОЗ все же не такие высокие: в исследовании, опубликованном в журнале Lancet в начале этого года, предполагалось, что пандемия унесла жизни около 18 млн человек в 2020 и 2021 годах.

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