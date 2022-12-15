Втрое больше официальных данных: Всемирная организация здравоохранения оценила смерти от ковида

Втрое больше официальных данных: Всемирная организация здравоохранения оценила смерти от ковидаНо это все равно не рекордный прогноз
Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что к концу 2021 года в мире было около 15 млн смертей, связанных с COVID-19. Эта оценка в три раза превышает официально зарегистрированные данные. И это без данных за 2022 год.
К концу декабря 2021 года официально ВОЗ зарегистрировала 5,4 млн смертей от COVID-19 в результате почти 300 млн случаев заражения. Эти цифры были основаны на разрозненных показателях отчетности, которые варьировались от страны к стране.
Однако не каждая страна в мире может точно отследить общие показатели смертности. Поэтому для получения более точной картины пандемии исследователи обратились к математическим моделям.
В новом исследовании, рассматривающем вероятные цифры превышения смертности по всему миру в 2020 и 2021 годах, ученые предположили, что всего от коронавируса к концу 2021 года умерло 14,83 млн человек.
Несмотря на суровые цифры, эти оценки ВОЗ все же не такие высокие: в исследовании, опубликованном в журнале Lancet в начале этого года, предполагалось, что пандемия унесла жизни около 18 млн человек в 2020 и 2021 годах.
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