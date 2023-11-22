Вулкан одним извержением разрушил 7% земного озонового слоя

Исследование, проведенное Гарвардским университетом и Университетом Мэриленда, показало, что в результате извержения в стратосферу попало беспрецедентное количество воды - около 136 млрд кг, что изменило ее химический состав и динамику.

Впервые в истории атмосферы извержение вызвало резкое увеличение количества сульфатных аэрозолей, что ускорило химические реакции и повлияло на концентрацию озона в глобальном масштабе. Огромный объем водяного пара и диоксида серы вызвал эффект охлаждения, нарушив стратосферную циркуляцию и вызвав значительные изменения в озоне. Исследователи, используя спутниковые данные NASA, описывают это событие как «неизведанную зону», подчеркивая его далеко идущие последствия.

По мере развития последствий ученые внимательно следят за восстановлением озонового слоя, потенциальное воздействие которого может распространиться на Антарктику.