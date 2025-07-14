ВВС Австралии создали лазер для очистки старых самолётов за дни вместо месяцев

Опубликовано 14 июля 2025, 18:001 мин.
ВВС Австралии создали лазер для очистки старых самолётов за дни вместо месяцевЛазерная технология помогла ВВС Австралии очистить старый самолёт за дни вместо месяцев
Королевские ВВС Австралии (RAAF) начали использовать лазер для очистки старых самолётов от краски, грязи и коррозии. Этот метод заменяет токсичную и долгую ручную работу, которую раньше выполняли месяцами, на безопасный и быстрый процесс — всего за несколько дней.
© RAAF
Удаление старой краски с самолёта — сложное и вредное занятие. Оно требует либо химии, либо механического шлифования, что может повредить металл и навредить здоровью (вдыхаемая пыль, как минимум). Особенно это сложно для команды реставраторов, среди которых много пожилых.
Новая лазерная система была разработана в сотрудничестве с частной компанией. Её испытали на 74-летнем учебном самолёте Winjeel из музея RAAF. Раньше его очищали бы вручную неделями, особенно в труднодоступных местах. Лазер справился за пару дней, а вредная пыль удалялась с помощью фильтра HEPA. Металл остался в идеальном состоянии, а некоторые заводские надписи стали видны впервые за много лет.