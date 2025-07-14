ВВС Австралии создали лазер для очистки старых самолётов за дни вместо месяцев

Удаление старой краски с самолёта — сложное и вредное занятие. Оно требует либо химии, либо механического шлифования, что может повредить металл и навредить здоровью (вдыхаемая пыль, как минимум). Особенно это сложно для команды реставраторов, среди которых много пожилых.

Новая лазерная система была разработана в сотрудничестве с частной компанией. Её испытали на 74-летнем учебном самолёте Winjeel из музея RAAF. Раньше его очищали бы вручную неделями, особенно в труднодоступных местах. Лазер справился за пару дней, а вредная пыль удалялась с помощью фильтра HEPA. Металл остался в идеальном состоянии, а некоторые заводские надписи стали видны впервые за много лет.