ВВС Северной Америки получат «облачную магистраль»

По словам бригадного генерала Люка Кропси (Luke Cropsey), ответственного за интеграцию программ командования, управления, связи и боевого управления, система CBC2, предназначенная для мгновенного обмена боевыми данными, должна быть запущена в эксплуатацию в следующем месяце. К первой половине 2024 года система будет развернута на трех базах, местоположение которых не разглашается, а в течение пяти лет планируется развертывание дополнительных систем.

CBC2 призвана заменить аппаратно-зависимую систему боевого управления Battle Control System-Fixed, обслуживающую территорию США и Канады, включая Аляску и Гавайи. Система объединяет более 750 радиолокационных каналов в единый пользовательский интерфейс, улучшая передачу данных и связь, а также внедряя функции искусственного интеллекта.