ВВС США направят на Землю солнечную энергию из космоса

Американские военные считают, что такая возможность будет большим преимуществом на поле боя. Энергию можно было бы использовать для обеспечения базы передового развёртывания.

По сути, США хотят разместить на орбите солнечные панели. Такой подход избавит солнечную энергетику от ограничений, которые есть на Земле. Солнечные панели «внизу» вынуждены простаивать во время непогоды и ночью. Размещение их на орбите позволило бы добиться бесперебойной подачи энергии.

По проекту, спутники, собирающие солнечный свет, будут оснащены преобразователями энергии в радиоволны. Они будут передаваться на Землю, где стоят антенны. Далее всё будет преобразовываться в полезную энергию.