ВВС США показали противокорабельное оружие «Quicksink» в действии

Разработанное Управлением боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС, Quicksink превращает недорогую бомбу в высокоточную противокорабельную ракету, предлагая «экономически эффективную» альтернативу традиционным торпедам.

В основе Quicksink лежит система JDAM, которая превращает неуправляемые бомбы в «умные» боеприпасы. Этот вариант включает в себя датчик лазерного наведения, позволяющий поражать как стационарные, так и движущиеся надводные корабли. Несмотря на более низкую стоимость — около 300 000 долларов за снаряд по сравнению с 1,2 миллиона долларов за торпеду — Quicksink обеспечивает «сопоставимую летальность», если верить разработчикам.

Правда, Quicksink имеет ограниченный радиус действия — 40 морских миль (74 км).