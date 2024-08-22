ВВС США показали противокорабельное оружие «Quicksink» в действии

Опубликовано 22 августа 2024, 04:30
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ВВС США показали противокорабельное оружие «Quicksink» в действииМожет разделить корабль пополам за считанные секунды
ВВС США опубликовали кадры, демонстрирующие новое оружие «Quicksink», которое «способно разделить корабль пополам за считанные секунды», пишут СМИ.
Разработанное Управлением боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС, Quicksink превращает недорогую бомбу в высокоточную противокорабельную ракету, предлагая «экономически эффективную» альтернативу традиционным торпедам.
В основе Quicksink лежит система JDAM, которая превращает неуправляемые бомбы в «умные» боеприпасы. Этот вариант включает в себя датчик лазерного наведения, позволяющий поражать как стационарные, так и движущиеся надводные корабли. Несмотря на более низкую стоимость — около 300 000 долларов за снаряд по сравнению с 1,2 миллиона долларов за торпеду — Quicksink обеспечивает «сопоставимую летальность», если верить разработчикам.
Правда, Quicksink имеет ограниченный радиус действия — 40 морских миль (74 км).