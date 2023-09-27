ВВС США получили свое первое электрическое летающее такси

ВВС США получили свое первое электрическое летающее таксиВсего они могут получить до 9 таких аппаратов
Joby Aviation поставила ВВС США свое первое летающее такси, работающее на аккумуляторах, которое сочетает в себе возможность взлета и посадки как у вертолета с возможностью полета как у самолета. Тнаспортное средство Joby, базирующийся в Санта-Крузе, отличается более низким уровнем шума по сравнению с вертолетами и самолетами. Он вмещает одного пилота и четырех пассажиров.
По контракту стоимостью до 131 млн долларов ВВС США могут получить до девяти таких электросамолетов. ВВС и компания будут совместно эксплуатировать самолеты, но при этом компания Joby сохраняет право собственности и будет получать выплаты в зависимости от налета часов.
NASA, располагающееся на авиабазе Эдвардс, также будет проводить исследования этих самолетов. Средство передвижения по воздуху будет проходить испытания для различных областей применения, включая перевозку грузов, мониторинг и медицинскую эвакуацию, что позволит оценить более 100 показателей эффективности.
В следующем году NASA примет участие в испытаниях устройства в типичных городских условиях.