ВВС США получили свое первое электрическое летающее такси

По контракту стоимостью до 131 млн долларов ВВС США могут получить до девяти таких электросамолетов. ВВС и компания будут совместно эксплуатировать самолеты, но при этом компания Joby сохраняет право собственности и будет получать выплаты в зависимости от налета часов.

NASA, располагающееся на авиабазе Эдвардс, также будет проводить исследования этих самолетов. Средство передвижения по воздуху будет проходить испытания для различных областей применения, включая перевозку грузов, мониторинг и медицинскую эвакуацию, что позволит оценить более 100 показателей эффективности.

В следующем году NASA примет участие в испытаниях устройства в типичных городских условиях.