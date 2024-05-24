Опубликовано 24 мая 2024, 08:15
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ВВС США представили официальные изображения бомбардировщика B-21 Raider в полете“Сверхсекретный” проект
ВВС США опубликовали первые официальные снимки сверхсекретного бомбардировщика B-21 Raider в полете. Хотя неофициальные фотографии, сделанные любителями, распространялись и ранее, новые изображения позволяют более четко рассмотреть самолет, проходящий испытания на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.
Несмотря на свои огромные размеры, B-21 спроектирован как невидимка с уникальной конструкцией крыла и корпуса и специальными покрытиями для минимизации обнаружения радарами. Прозванный Raider, он должен стать основой будущего бомбардировочного флота Америки, заменив к 2050-м годам модели B-1, B-2 и B-52.
На опубликованных фотографиях показан B-21 возле ангара, приземляющийся или взмывающий в воздух. Хотя детали остаются засекреченными, мы можем видеть острый дизайн носовой части, угловатые кромки крыльев, «способствующие стелсу», и специальные крышки шасси для снижения радиолокационной заметности.
Планируется выпуск не менее 100 таких самолетов.