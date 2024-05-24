ВВС США представили официальные изображения бомбардировщика B-21 Raider в полете

Несмотря на свои огромные размеры, B-21 спроектирован как невидимка с уникальной конструкцией крыла и корпуса и специальными покрытиями для минимизации обнаружения радарами. Прозванный Raider, он должен стать основой будущего бомбардировочного флота Америки, заменив к 2050-м годам модели B-1, B-2 и B-52.