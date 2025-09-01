ВВС США сделают беспилотные самолеты частью рутины

Система Reliable Autonomy System (RAS) не зависит от модели самолёта и может устанавливаться на разные типы воздушных судов. Для военных это особенно важно: технология позволит выполнять больше миссий без привлечения дорогостоящих пилотов и снижать риски для людей.

Новая программа связана с концепцией Agile Combat Employment (ACE), которая предполагает быстрое и гибкое обеспечение войск в разных точках.

Кроме Cessna, RAS планируют испытать и на заправочном самолёте KC-135 Stratotanker.