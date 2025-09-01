Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2025, 11:15
1 мин.

ВВС США сделают беспилотные самолеты частью рутины

Заключили контракт с Reliable Robotics
ВВС США заключили контракт с Reliable Robotics на установку системы автономного управления на обычный самолёт Cessna 208B Caravan. Цель — проверить, как беспилотные самолёты могут выполнять рутинные грузовые рейсы без участия пилотов.
© Reliable Robotics

Система Reliable Autonomy System (RAS) не зависит от модели самолёта и может устанавливаться на разные типы воздушных судов. Для военных это особенно важно: технология позволит выполнять больше миссий без привлечения дорогостоящих пилотов и снижать риски для людей.

Новая программа связана с концепцией Agile Combat Employment (ACE), которая предполагает быстрое и гибкое обеспечение войск в разных точках.

Кроме Cessna, RAS планируют испытать и на заправочном самолёте KC-135 Stratotanker.