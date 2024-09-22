ВВС США сохранят на самолётах гаубицу старого образца

Конли заявил, что лёгкая гаубица M102, принятая на вооружение ещё в 1964 году и в период 60-х установленная на самолёты огневой поддержки, всё ещё актуальна и ВВС продолжат использовать орудие. Более того, для перевооружения понадобились бы значительные ресурсы, так как парк AC-130J на базах AFSOC составляет 31 самолёт.

Также ганшипы вооружены автоматической пушкой GAU-23/A Bushmaster II калибра 30 мм. Пока все эти орудия останутся на самолётах.