ВВС США сохранят на самолётах гаубицу старого образца

Опубликовано 22 сентября 2024, 15:451 мин.
ВВС США сохранят на самолётах гаубицу старого образцаОрудие приняли на вооружение 60 лет назад
Американское военное издание The War Zone со ссылкой на главу Командования специальными операциями ВВС (AFSOC) Майкла Конли сообщило, что ВВС отказались от планов по лишению ганшипов, или самолётов огневой поддержки AC-130J Ghostrider, модифицированной гаубицы 105 мм.
Конли заявил, что лёгкая гаубица M102, принятая на вооружение ещё в 1964 году и в период 60-х установленная на самолёты огневой поддержки, всё ещё актуальна и ВВС продолжат использовать орудие. Более того, для перевооружения понадобились бы значительные ресурсы, так как парк AC-130J на базах AFSOC составляет 31 самолёт.
Также ганшипы вооружены автоматической пушкой GAU-23/A Bushmaster II калибра 30 мм. Пока все эти орудия останутся на самолётах.