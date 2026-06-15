Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2026, 14:35
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ВВС США ускорят испытания ядерного бомбардировщика B-21

Совмещая этапы проверки
Американские военные решили ускорить программу создания ядерного бомбардировщика B-21 Raider. Они объединили два этапа лётных испытаний.
ВВС США ускорят испытания ядерного бомбардировщика B-21
© USAF

Обычно сначала лётчики-испытатели проверяют, как самолёт ведёт себя в воздухе, выдерживает ли нагрузки, работают ли все системы. Затем уже военные пилоты оценивают его боевую эффективность в условиях, приближённых к реальному бою. Всё это занимало порой годы.

Но на последних испытаниях, как пишут СМИ, в кабине сидели сразу два пилота: один лётчик-испытатель с профильного аэродрома и один специалист по боевой оценке из Центра оперативных испытаний ВВС.

Всего Пентагон планирует получить не менее 200 бомбардировщиков B-21. Первый серийный B-21 должен заступить на боевое дежурство в 2028 году.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
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