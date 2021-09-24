ВВС США вложились в разработку гиперзвукового пассажирского самолёта

Речь идёт о компании Hermeus. Отмечается, что эта сделка с военными — одна из крупнейших, заключённых при посредничестве AFWERX — программы ВВС США по развитию культуры инноваций. Что интересно, ВВС скрывают подробности сделки. Однако известно, что военных крайне интересуют гиперзвуковые технологии, которые можно было бы реализовать в новых образцах вооружений.

Hermeus же строит гиперзвуковой самолёт многоразового использования. Деньги военных позволят компании ускорить работу над технологиями. Авиалайнер должен будет обладать скоростью до 5 Мах.