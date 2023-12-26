Вы будете смеяться, но Viber в России до сих пор популярнее, чем Telegram

Крупный интернет-провайдер Дом.ру провёл исследование предпочтений пользователей в 2023 году, сосредотачившись на анализе активной аудитории своих приложений. Отчёт выделил изменения в выборе банковских услуг, мессенджеров, соцсетей, онлайн-ритейла и других областях.

В сфере банковских услуг пользователи предпочитают Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ и Альфа-банк. Тинькофф Банк выделяется ростом пользователей в приложении «Тинькофф Ивестиции», увеличившимися с 5% до 32% за год.

Мессенджеры показывают рост Telegram на 14%, но лидерство у WhatsApp с 88% трафика. В соцсетях преобладает VK с 80% пользователей, а «Одноклассники» остаются популярными среди 41% аудитории.

На рынке онлайн-ритейла растёт «СберМегаМаркет» (с 18% до 27%), приближаясь к AliExpress Россия (28%), но лидеры остаются Ozon и Wildberries. Спад трафика отмечен у «Яндекс Маркета».

В сфере доставки еды «Самокат» вытеснил «Сбермаркет» с второго места, лидирует «Яндекс.Еда», за ним идут «Delivery Club» и «Вкусвилл».

Музыкальные хостинги сохраняют топ-5, где VK Музыка и «Яндекс.Музыка» занимают более 80% трафика. Россияне предпочитают музыкальные сервисы в рамках экосистемных подписок.

Эксперты предполагают, что в 2024 году рост числа интернет-пользователей будет продолжаться в различных сферах потребительского рынка.