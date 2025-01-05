Вы бы обогнали в забеге австралопитека, выяснила компьютерная модель

Опубликовано 05 января 2025, 20:111 мин.
Вы бы обогнали в забеге австралопитека, выяснила компьютерная модельЛюси не могла угнаться
Недавнее исследование показало, что Люси, австралопитек, живший 3,2 миллиона лет назад, не был создан для быстрого бега. Ученые использовали компьютерные модели, чтобы смоделировать работу мышц и костей Люси, и выяснили, что она была «такой себе» бегуньей.
Ее максимальная скорость оценивалась в 4,97 метра в секунду — гораздо медленнее, чем у современных людей, которые могут развивать скорость 7,9 метра в секунду, или рекордсмена Усэйна Болта — 10,44 метра в секунду.
Тело Люси, с более короткими ногами и слабыми икроножными мышцами, делало бег неэффективным и утомительным. Ее меньшее ахиллово сухожилие и необходимость тратить больше энергии на бег подчеркивают эволюционные шаги, которые предприняли наши предки, чтобы стать лучшими бегунами, сообщают ученые.