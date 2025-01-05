Вы бы обогнали в забеге австралопитека, выяснила компьютерная модель

Ее максимальная скорость оценивалась в 4,97 метра в секунду — гораздо медленнее, чем у современных людей, которые могут развивать скорость 7,9 метра в секунду, или рекордсмена Усэйна Болта — 10,44 метра в секунду.

Тело Люси, с более короткими ногами и слабыми икроножными мышцами, делало бег неэффективным и утомительным. Ее меньшее ахиллово сухожилие и необходимость тратить больше энергии на бег подчеркивают эволюционные шаги, которые предприняли наши предки, чтобы стать лучшими бегунами, сообщают ученые.