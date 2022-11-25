Вы можете отправить сообщение на лунный корабль NASA. Его увидит весь мир

В настоящее время космический корабль NASA "Орион" без экипажа находится на орбите вокруг Луны, а вместе с ним и демонстрационный образец технологии Callisto, который включает в себя настроенный iPad и приложение Alexa.

Космическое агентство хочет, чтобы будущие астронавты использовали систему Callisto для голосовой и видеосвязи, как объяснил ранее в этом году Говард Ху, заместитель руководителя программы "Орион" в НАСА.

А пока что, помимо испытания технологии, команда-разработчик делает возможным отправить на этот iPad любое ваше сообщение, чтобы оно было видно "для всего мира". Для этого зайдите на сайт Callisto и прокрутите страницу вниз, пока не увидите специальную форму. Если ваше сообщение будет одобрено, оно появится внутри капсулы "Орион", которая в настоящее время направляется к далекой ретроградной орбите вокруг Луны.