Вы наносите вред природе, если едите слишком много белка

«Оказывается, многим из нас не нужно столько белка, сколько мы едим, и это имеет последствия для нашего здоровья и водных экосистем», — отметил ведущий автор исследования. Учёные говорят, что если бы люди уменьшили это количество до здорового уровня, можно было бы лучше защитить окружающую среду.

Безусловно, человеческому организму необходим белок. Но когда тело получает больше белка, чем ему нужно, избыточные аминокислоты расщепляются на азот, который выводится в основном с мочой и выбрасывается в природу через систему сточных вод. Это приводит к цветению токсичных водорослей, «мёртвым зонам» с недостатком кислорода и загрязнению питьевой воды.

Увеличение потребления белка же учёные связали с ростом населения, а также с его старением: пожилым требуется больше белка для борьбы с потерей мышечной массы.