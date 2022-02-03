Вы не одиноки: консоли Playstation 5 продаются хуже прошлого поколения

На конец 2021 года общее количество отгруженных консолей PS5 составило 17,3 миллиона. Sony сообщила инвесторам, что этот недостаток вызван сбоями в цепочке поставок и нехваткой компонентов. Компания также ожидает, что эти проблемы сохранятся.

По большинству показателей спрос на PS5 равен или превышает спрос на PS4 на том же этапе ее жизненного цикла, однако Sony удалось отгрузить 20,2 миллиона консолей PS4 за тот же период времени.

Поставки PS5 настолько ограничены, что Sony фактически пересматривает свои прогнозы для подразделения, которое она называет "игры и сетевые сервисы". Вот как компания изложила это в своем отчете о доходах: “Ожидается, что продажи будут ниже октябрьского прогноза в связи с ожидаемым снижением продаж аппаратных единиц PlayStation 5, в основном из-за нехватки компонентов, особенно полупроводников.”