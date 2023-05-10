Вы не разбираетесь в метавселенных, а они могут занять до 2,4% ВВП США к 2035 году

Вы не разбираетесь в метавселенных, а они могут занять до 2,4% ВВП США к 2035 годуПоэтому вопрос изучить стоит
Недавнее исследование показало, что метавселенная может оказать значительное экономическое влияние в ближайшие годы. Согласно отчету консалтинговой компании Deloitte, метавселенная, которая включает в себя технологии дополненной и виртуальной реальности, может принести до 2,4% годового ВВП США к 2035 году (760 млрд долларов).
Ожидается, что экономическая выгода будет получена от различных секторов, включая оборону, здравоохранение, производство, а также развлекательные приложения, такие как видеоигры и общение. Компания Meta*, которая сместила свой акцент на создание метавселенных технологий, прогнозирует, что метавселенная в конечном итоге заменит мобильные устройства.
Подобные экономические возможности также прогнозируются для Европейского Союза и Канады. В прошлом году в другом отчетебыло подсчитано, что внедрение метавселенных может принести 3,01 триллиона долларов к 2031 году.
*признана в РФ экстремистской и запрещена