Вы не разбираетесь в метавселенных, а они могут занять до 2,4% ВВП США к 2035 году

Ожидается, что экономическая выгода будет получена от различных секторов, включая оборону, здравоохранение, производство, а также развлекательные приложения, такие как видеоигры и общение. Компания Meta*, которая сместила свой акцент на создание метавселенных технологий, прогнозирует, что метавселенная в конечном итоге заменит мобильные устройства.

Подобные экономические возможности также прогнозируются для Европейского Союза и Канады. В прошлом году в другом отчетебыло подсчитано, что внедрение метавселенных может принести 3,01 триллиона долларов к 2031 году.

*признана в РФ экстремистской и запрещена