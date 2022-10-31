Вы не сможете восстановиться после болезней сердца, если у вас скандальная семья

18:25, 31 октября 2022
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Вы не сможете восстановиться после болезней сердца, если у вас скандальная семьяЕсть риск быть снова госпитализированным
Стресс в семье может негативно повлиять на восстановление после сердечного приступа. К такому выводу пришли авторы нового исследования, которое будет представлено на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2022 году.
Исследователи увидели, что семейный стресс среди людей в возрасте 18–55 лет был связан с более тяжёлым восстановлением после сердечного приступа. Так, пациенты, сообщившие о тяжёлом обстановке дома, на 67% чаще испытывали боли в груди. Кроме того, вероятность повторной госпитализации по любой причине увеличивалась почти на 50% среди тех, кто сообщил о тяжёлом семейном стрессе.
Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины сообщали о неблагоприятной обстановке дома.