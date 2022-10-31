Вы не сможете восстановиться после болезней сердца, если у вас скандальная семья

Исследователи увидели, что семейный стресс среди людей в возрасте 18–55 лет был связан с более тяжёлым восстановлением после сердечного приступа. Так, пациенты, сообщившие о тяжёлом обстановке дома, на 67% чаще испытывали боли в груди. Кроме того, вероятность повторной госпитализации по любой причине увеличивалась почти на 50% среди тех, кто сообщил о тяжёлом семейном стрессе.

Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины сообщали о неблагоприятной обстановке дома.