Вы не знали, а человечество тестирует в космосе лекарство от рака

Уникальные условия микрогравитации в космосе могут ускорить процесс старения, воспаления и иммунной дисфункции в стволовых клетках человека. Проводя эти эксперименты на МКС, исследователи надеются получить представление о раковых стволовых клетках и разработать стратегии по подавлению их роста.

На борту частной космической миссии Axiom Space на низкую околоземную орбиту были отправлены органоидные модели лейкемии, колоректального рака и рака молочной железы.

Ученые изучат, как эти раковые опухоли адаптируются и становятся устойчивыми к стандартным методам лечения. Два ингибитора, федратиниб и ребециниб, будут протестированы для определения их влияния на образование и прогрессирование раковых клеток. Эти ингибиторы нацелены на ADAR1, белок, который позволяет раковым клеткам уклоняться от иммунного ответа организма.

Кроме того, будет проведено продольное исследование для мониторинга здоровья астронавтов на МКС. Исследователи будут отслеживать стволовые клетки до, во время и после космического полета, анализируя образцы крови, чтобы понять роль ферментов, редактирующих ДНК и РНК, в иммунной дисфункции и предраковых изменениях.

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