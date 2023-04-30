Вы не знали, а сейчас идут патентные войны из-за нашумевшей ChatGPT

Это заставило OpenAI обратиться за получением товарного знака и подать петицию в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) с просьбой ускорить процесс. Однако на прошлой неделе петиция OpenAI была отклонена, и для принятия решения может потребоваться еще до пяти месяцев.

Даже если OpenAI получит торговую марку, все еще существует вероятность того, что другие участники рынка могут выступить против нее. Джефферсон Шер, юрист из Carr & Ferrell, объясняет, что противник без проблем может оспорить позицию OpenAI о том, что «GPT» является их товарным знаком, подав апелляцию.