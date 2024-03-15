Вы не знали, а в 90-х Google Поиск хвалился отсутствием рекламы и новостей

Пост Green____cat быстро набрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Многие пользователи с ностальгией вспомнили времена, когда Google был именно таким, как описано в объявлении. «Вот это были дни», «Ностальгия», «Я скучаю по тому Google», — гласят комментарии.

Некоторые участники обсуждения считают, что Google с годами стал хуже. «Google продал свою душу», — заявил один из пользователей. Другой посетовал, что сегодня поисковик выдает в ответ на запросы только рекламу.

Реакция на ретро-рекламу Google 1999 года наглядно демонстрирует, как сильно изменился поисковик за последние 20 лет. С одной стороны, он стал более функциональным и информативным. С другой стороны, многие пользователи сетуют на его коммерциализацию и захламленность. В любом случае, эта ретро-реклама заставила многих вспомнить о «простых» временах и «чистом» Google, каким он был 20 лет назад.