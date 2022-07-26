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Вы не зря беспокоились о лайках к чужим фото: учёные предупредили об опасности флирта в интернете для реальных отношений

Но всё, конечно, индивидуально
Профессор Гурит Бирнаум из Университета Райхмана провёл два исследования и заявил, что даже лёгкий флирт в интернете опасен для реальных отношений.
Вы не зря беспокоились о лайках к чужим фото: учёные предупредили об опасности флирта в интернете для реальных отношений

В экспериментах профессора студенты, состоящие в романтических отношениях, общались онлайн с привлекательным человеком. Половина участников разговаривала с ним на нейтральные темы, а вторая половина — принимала флирт от незнакомца.

После этого студенты отвечали на вопросы о степени влечения, которое испытывали к своему нынешнему партнёру, а ещё выполнили задачи, с помощью которых оценивалось их бессознательное восприятие партнёра.

Оказалось, что участники, с которыми флиртовали, начали воспринимать своего любимого в более негативном свете как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Во втором эксперименте добровольцы описывали первую сексуальную фантазию, пришедшую в голову. После флирта в онлайне люди больше фантазировали об альтернативных партнёрах.

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