Вы неправильно воспринимаете комментарии в интернете: учёные доказали

Исследователи использовали машинное обучение, чтобы найти пользователей, пишущих твиты об американской политике. Они спросили авторов твитов, какие эмоции они испытывали после публикации своих сообщений. Затем они показали те же твиты другим пользователям и попросили их оценить эмоциональное состояние писавших.

Результаты показали, что наблюдатели более точно определяли радость, чем возмущение. При этом они были склонны приписывать авторам твитов более сильное возмущение, чем оно было на самом деле.

Учёные предполагают, что это связано с тем, что люди воспринимают негативную информацию более интенсивно и ожидают такой же реакции от других.