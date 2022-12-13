Вы против феминисток? Вот что про вас выяснили психологи

Тёмная триада включает в себя три личностные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Учёные хотели лучше понять, влияют ли эти черты на отношение к феминизму. Для своего исследования они набрали 343 человека в возрасте от 18 до 54 лет из Соединённого Королевства.

Чтобы оценить тёмные черты личности, исследователи попросили участников заполнить специальный опросник. Также они отвечали, в какой степени согласны или не согласны с такими утверждениями, как «Женщина, которая отказывается рожать детей не выполнила свой долг перед мужем» и «Женщинам не должно быть позволено занимать политические посты, связанные с большой ответственностью».

Выяснилось, что мужчины с чертами макиавеллизма, нарциссизма и психопатии чаще поддерживали антифеминистские высказывания.