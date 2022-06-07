Вы владеете криптовалютами, которые провалились по курсу: как теперь быть?

Хомский отметил, что, в целом, причина серьёзных денежных потерь на рынке — чрезмерный оптимизм. По его словам, 99% криптовалютных проектов не способны выжить. Так, например, Neo и DASH присутствовали в топах по капитализации в 2017 году, но их токены в итоге так и не смогли достичь прежних пиковых значений.

Эксперт считает, что первым делом инвесторам необходимо задать себе вопрос: «Будут ли продуктом реально пользоваться?». «Если это очередная браузерная игра с графоном из нулевых, но с токеномикой и “метавселенной”, то от покупки токенов всё же лучше воздержаться», — добавил Хомский.

По его мнению, после ценового ралли от «хайповых» монет лучше избавляться. Новый виток роста с большой вероятностью больше не наступит.