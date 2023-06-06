Выбираете настольную лампу? Обратите внимание на эти параметры

Для выбора оптимальной для себя модели настольной лампы вам нужно учитывать следующие параметры.

Крепление. Если места на рабочем столе у вас немного, то присмотритесь к светильникам с креплением при помощи прищепки либо струбцины.

Поворотный механизм. Подобный механизм может быть в виде поворотных узлом, гибкой шеи или специальных коленей. Если на столе у вас много свободного места, то уместиться может на нём даже лампа с механизмом в виде специальных коленей. В остальных случаях лучше выбирать другие варианты.