Выбираете настольную лампу? Обратите внимание на эти параметры

Выбираете настольную лампу? Обратите внимание на эти параметрыТогда вы точно не пожалеете о покупке
Для рабочего места часто требуется настольная лампа. Но как сделать правильный выбор среди такого большого количества светильников сегодня?
Для выбора оптимальной для себя модели настольной лампы вам нужно учитывать следующие параметры.
Крепление. Если места на рабочем столе у вас немного, то присмотритесь к светильникам с креплением при помощи прищепки либо струбцины.
Поворотный механизм. Подобный механизм может быть в виде поворотных узлом, гибкой шеи или специальных коленей. Если на столе у вас много свободного места, то уместиться может на нём даже лампа с механизмом в виде специальных коленей. В остальных случаях лучше выбирать другие варианты.
Температура свечения. Средний диапазон температуры равняется от 2500 до 5000 К. Чем меньше этот показатель, тем теплее будет сам свет, а чем больше - тем холоднее. Естественный дневной свет вы сможете создать при температуре 3500-5000 К.
Дополнительные функции. Лампы могут быть оснащены встроенным органайзером для канцелярии, блоком питания с USB-хабом для зарядки различных устройств и т.п.
Сейчас светодиодные светильники пользуются большей популярностью, чем традиционные, то есть с лампами накаливания. Связано это с их экономностью (им нужно в 7,5 меньше энергии, чтобы дать ту же яркость, что и у обычных ламп), функциональностью, безопасностью.