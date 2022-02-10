Выбор ковбоев, бандитов и шерифов: топ-10 оружия Дикого Запада

Эксперт YouTube-канала Patr1ot перечислил десять самых известных видов оружия, которые были популярны на Диком Западе.

Colt Peacemaker. Другое название этого револьвера - «Кольт Миротворец». Он стал символом Дикого Запада. Существовала армейская модель с калибром 45 Colt и гражданская с калибром 44-40 Winchester. Это шестизарядное оружие. Вес его составляет один килограмм, дальность стрельбы - 100 метров. Изготавливался револьвер до 1940 года.