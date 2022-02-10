Выбор ковбоев, бандитов и шерифов: топ-10 оружия Дикого Запада

Наука и технологии
Сегодня в 11:58
3 мин.
Выбор ковбоев, бандитов и шерифов: топ-10 оружия Дикого ЗападаО лучших моделях рассказали на YouTube-канале Patr1ot
В подборке, представленной ведущим канала Patr1ot, - самое популярное оружие, которое использовалось на Диком Западе.
Эксперт YouTube-канала Patr1ot перечислил десять самых известных видов оружия, которые были популярны на Диком Западе.
- Colt Peacemaker. Другое название этого револьвера - «Кольт Миротворец». Он стал символом Дикого Запада. Существовала армейская модель с калибром 45 Colt и гражданская с калибром 44-40 Winchester. Это шестизарядное оружие. Вес его составляет один килограмм, дальность стрельбы - 100 метров. Изготавливался револьвер до 1940 года.
- Winchester 1873. У этой винтовки в отличие от модели 1866 года была более прочная стальная рамка, улучшенный механизм перезарядки. Латунную скобу также заменили на стальную. Могли использоваться в этой модели разные патроны: калибра 38-40, 32-20, 44-40. Были три основные модификации оружия: винтовка, карабин, мушкет. Ёмкость магазина у винтовки составляла 13 патронов, скорострельность - до 30 выстрелов в минуту, масса - 4,2 килограмма, дальность стрельбы - 820 метров. Выпускалась модель до 1923 года.
- Coach Shotgun. Двуствольный переломный дробовик. Применялся он широко на короткой дистанции. Такое оружие также считается идеальным для ведения боя в ночное время. В основном использовался здесь 12 калибр, но встречалось оружие и с 10 калибром. Длина ствола составляла от 460 до 610 миллиметров. Использовался дробовик для самообороны.
- Winchester 1866. Представляло собой оружие карабин под патрон кольцевого воспламенения 44 Henry. Модель была разработана на основе винтовки Henry 1860. Ёмкость магазина - 15 патронов, скорость стрельбы - 28 выстрелов в минуту, дальность - 500 метров. Популярен такой карабин был у индейцев и у солдат-поселенцев.
- LE MAT. Создан был данный револьвер 42 калибра в 1856 году. Ёмкость его барабана составляет девять патронов. Имелся у модели и второй гладкий ствол у оси барабана - 20 калибра. Для переключения между стволами стрелок передвигал вниз или вверх часть курка. Основные минусы этой модели - слабый рычаг снаряжения барабана, не очень надёжный механизм блокировки. Вес оружия составлял 1,6 килограммов.
- Remington 1858. Это капсульный револьвер. Создан он был в 1858 году, у него были разновидности 36 и 44 калибра. Ёмкость барабана составляла шесть патронов, вес - 1,27 килограммов, дальность стрельбы - 68 метров. Модель активно применялась во время гражданской войны в США. Производился револьвер до 1875 года.
- Gatling. Эта картечница Гатлинга запатентована была в ноябре 1862 года. К артиллерии, правда, такое оружие можно отнести лишь условно. Имела картечница имела барабан, где находились стволы под патрон 58 калибра. Стволы вращались при этом вручную - при помощи боковой рукоятки. Скорость стрельбы составляла 250 выстрелов в минуту.
- Double Derringer. Этот пистолет был создан в середине XIX века. Использовался он для самообороны на небольших дистанциях. Имел калибр 41 под патрон кольцевого воспламенения. Считался одним из самых мощных карманных пистолетов своего времени. Масса его пули составляла 84 грамма, а самого пистолета - 312 граммов.
- Colt 1851 Navy. Разработан был данный револьвер в 1851 году для вооружения офицеров ВМС Соединённых Штатов. Производился он до 1873 года. Имел 36 калибр. Система питания представляла собой шестизарядный барабан. Вес - 1190 граммов. Дальность стрельбы - 70 метров.
- Sharps Model 1874. Создана винтовка была в 1850 году. Представляет собой казнозарядный арамейский карабин периода гражданской войны в США. Сначала он заряжался патроном в бумажной гильзе, затем он был переделан под металлический патрон калибра 45-70. Принцип работы - клиновой затвор. Скорость стрельбы составляла до восьми выстрелов в минуту, масса - 43 килограмма. Вообще подобное оружие выпускалось для пехоты. Считается этот карабин самой дальнобойной винтовкой Дикого Запада.
Источник: Patr1ot