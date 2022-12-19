Выбора нет: россияне начали закупать дорогую технику малоизвестных брендов

Наибольшим спросом у россиян пользовалась бытовая техника, а также смартфоны средней цены и нишевых брендов (уже дорогие). По словам аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», выросли продажи китайских компаний Realme, Tecno, Vivo, а также Apple. В бытовой технике в лидеры выбились Haier, турецкая Beko, словенская Gorenje, итальянская Candy, китайская Midea, узбекская Artel. Во встраиваемой технике «существенный рост продемонстрировал» немецкий бренд Grundig, в телевизорах — японская Toshiba, китайские Hisense и Haier.

На Ozon, например, в топе товаров с 1 по 14 декабря оказались беспроводные наушники F9. В МТС среди наиболее продаваемых смартфонов в начале декабря был Tecno Spark 8С.