Выборы в Индии закончились, но ИИ Google всё ещё под самоцензурой

Опубликовано 20 июня 2024, 07:30
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Выборы в Индии закончились, но ИИ Google всё ещё под самоцензуройMeta* ее убрала
После завершения выборов в Индии и формирования нового правительства компания Meta* сняла ограничения на запросы, связанные с политикой, с помощью своего чат-бота. Теперь пользователи могут искать информацию о результатах выборов, политиках и должностных лицах. А вот Google - нет.
Несмотря на снятие этих ограничений, ИИ-чатбот Meta* остается в Индии на стадии тестирования и доступен ограниченному числу пользователей.
В отличие от нее, Google продолжает придерживаться своей глобальной политики, ограничивающей запросы, связанные с выборами и политикой. Недавно компания запустила приложение Gemini AI для Android в Индии, поддерживающее девять местных языков, но подтвердила, что в качестве меры предосторожности по-прежнему будет ограничивать запросы, связанные с выборами.
Google направляет пользователей в свою поисковую систему для получения подобной информации.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена