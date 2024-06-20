Выборы в Индии закончились, но ИИ Google всё ещё под самоцензурой

Несмотря на снятие этих ограничений, ИИ-чатбот Meta* остается в Индии на стадии тестирования и доступен ограниченному числу пользователей.

В отличие от нее, Google продолжает придерживаться своей глобальной политики, ограничивающей запросы, связанные с выборами и политикой. Недавно компания запустила приложение Gemini AI для Android в Индии, поддерживающее девять местных языков, но подтвердила, что в качестве меры предосторожности по-прежнему будет ограничивать запросы, связанные с выборами.

Google направляет пользователей в свою поисковую систему для получения подобной информации.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена