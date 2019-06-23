Выбрана самая уродливая собака в мире

Конкурс прошёл уже в 31-й раз. В нём приняли участие 18 собак различной степени уродства. Были претенденты и с отвисшими языками, и с кривыми ногами, и с постоянно смущённым выражением морды.

Победителем объявили кобеля Шалуна-Бродягу с вечными колтунами на седой шерсти. Его хозяйка получила $1500 наличными и ещё столько же для того, чтобы сделать пожертвование в приют для животных. Она рассказала, что забрала Шалуна-Бродягу из приюта в 2014 году. Теперь же его, по мнению хозяйки, стоит назвать Шалуном-Чемпионом.