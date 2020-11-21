Выбраны лучшие изобретения 2020 года

В 2020 году заявки на участие в премии James Dyson Award подали более 1700 изобретателей. Сначала участники прошли национальный отбор, пишет «Коммерсант». В России победили авторы проекта «умной» зубной щётки Health Care Toothbrush. Она может анализировать состав выдыхаемого воздуха и частиц крови в слюне. Щётка способна определить начальную стадию рака лёгких, сахарного диабета и других болезней. Тем не менее, в международный шорт-лист номинантов это устройство не попало.

В списке зато оказались «москитная сетка, притворяющаяся человеком, искусственный улей для разведения диких пчел во дворе дома, глюкометр, которому не нужна кровь, носимые медицинские приборы, которые заряжаются от тепла человеческого тела, и, наконец, возобновляемые одноразовые перчатки».

Основных наград в этом году было две. Одну, как уже упоминалось, отдали изобретателю прибора для диагностики рака груди. А другую — «за особый вклад в устойчивое развитие» — автору проекта AuREUS. Он создал полупрозрачные панели из сельскохозяйственных отходов, которые поглощают рассеянный ультрафиолетовый свет и преобразовывают его в электричество.